Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, ha rilasciato a L’Equipe un’intervista in cui ha dichiarato la volontà di lasciare il club in estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società neroverde non ha però gradito l’intervista. Giovanni Carnevali si è mosso in prima persona e ha telefonato il giocatore preannunciandogli una multa, sia per l’intervista non autorizzata che per i contenuti.