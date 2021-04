Perillo: ”Grande sfida tra Napoli e Inter, il Napoli può battere chiunque”

Nel corso di ”Marte Sport Live”, su Radio Marte, è intervenuto il giornalista Antonello Perillo:

”Tra Napoli e Inter sarà una grande sfida, i nerazzurri sono veramente al top e possono anche permettersi di sbagliare. Tra Osimhen e Mertens credo giochi il nigeriano, con Zielinski trequartista se dovesse essere in condizione. Il Napoli può puntare anche al Milan, se gli azzurri sono al top possono battere chiunque. Purtroppo se il Napoli non va in Champions League ci saranno solo squadre settentrionali e questo non è bello per il calcio italiano.”