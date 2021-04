Gaetano Fedele: “Fabio Cannavaro è ancora legato al Napoli”

Durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex procuratore dei due fratelli Cannavaro Gaetano Fedele. L’agente ha parlato del rapporto tra ADL e Cannavaro:

“Grazie alla sua esperienza giocata, è in grado di preparare vari moduli. E’ noto quanto sia forte il legame tra Fabio e il Napoli. I napoletani non sono visti bene dalla società, l’unico è Grava che sta facendo salti mortali con il settore giovanile. Fabio sulla panchina del Napoli è una suggestione fantastica che metterebbe da parte le frizioni del passato. Dipenderà tutto da come il presidente imposterà la sua squadra“