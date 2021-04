De Paola: “Insigne, il migliore per ora. Deve migliorare su una cosa”

Nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” in onda su Radio Punto Nuovo è intervenuto Paolo De Paola. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibile riapertura degli stadi e sul rendimento di Insigne:

“Sono contento che si parli di una riapertura degli stadi. Il calcio sta dando risposte confortanti, sta dimostrando che si può convivere con il virus. Speriamo che possa essere d’esempio per i teatri e cinema“.

“Il Napoli ha ripreso la sua identità di gioco, cosa che la Juventus non ha. L’Atalanta sta cercando di consacrarsi come una big, il Milan non potrebbe sostenere una mancata qualificazione in Champions. Insigne è stato il migliore fino a ora, probabilmente sente troppo la pressione. Deve rinnovare, deve essere il portabandiera del Napoli“.