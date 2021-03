Quanto perderanno le squadre di calcio a causa della pandemia? Il dato sul Napoli

Stando allo studio condotto da Deloitte, pare che il Coronavirus abbia inciso e non poco sui guadagni delle squadre di calcio. Le statistiche per la Serie A denotano ingenti perdite per quanto il marchandising e i ricavati relativi allo stadio. Lo studio ‘Football Money Legue 2021’. In prospettiva, considerato il prolungamento dell’emergenza, pare che questo avrà ancora ripercussione sui club, che perderanno introiti da poter reinvestire sul mercato. Infatti la Juventus potrebbe perdere sino ad 80 milioni di euro nel corso dell’anno, le milanesi potrebbero perdere fra i 60 e i 40 milioni, le capitoline sui 30, mentre il Napoli potrebbe perdere sino a 17 milioni di euro.