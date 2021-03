RECORD – Andrea Belotti, il bomber della Nazionale

Andrea Belotti, nella sua diciassettesima presenza, con questo gol su rigore contro la Bulgaria si porta a 7 gol con la Nazionale da quando siede Mancini in panchina. L’attaccante è il giocatore più prolifico dell’era Mancini. Questo è un punto positivo per Andrea che lotta con il connazionale Ciro Immobile per un posto da titolare con la maglia azzurra. Il primo gol di Belotti con Mancini arriva il 28 aggio 2018, gol che dà anche la vittoria all’Italia contro l’Arabia Saudita per 2-1. Poi gli altri 5 gol sono con: uno contro l’Armenia, due contro Liechtenstein e 2 con la Bosnia.