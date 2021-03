Oltre all’interesse di Roma, Napoli e Fiorentina, per Sarri spunta anche il Fenerbahce. Lo racconta il portale turco Ajansspor, il tecnico toscano è il primo nome per sostituire Erol Bulut, esonerato da poco tempo e rimpiazzato temporaneamente dalla bandiera del club di Istanbul Emre Belozoglu. Si parla addirittura di un accordo e di un meeting già stabilito per la prossima settimana.