SKY-La Campania sarà rossa anche la prossima settimana

Sky ha riportato le fasce di rischio in cui verranno collocate le regioni italiane la prossima settimana secondo il monitoraggio Iss. Il Lazio da martedì 30 marzo sarà arancione, da lunedì 29 cambieranno colore diventando rosse Toscana, Calabria e Valle d’Aosta. Tutta Italia dal 3 al 5 aprile sarà comunque zona rossa per evitare che le festività pasquali causino assembramenti e spostamenti.

Per quanto riguarda la Campania, per l’Iss non ci sono ancora le condizioni per il cambio di colore e dinque resterà rossa.