Pedullà: “Samp interessata a Gattuso? Si ma il tecnico non ha dato disponibilità: il motivo”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha scritto sull’interessamento di diverse squadre su Rino Gattuso e in particolare della Sampdoria: “Gattuso? Qualche settimana fa ci aveva pensato la Samp, forse perchè era in dubbio il rinnovo con Ranieri. Ci sarà un ulteriore trattativa in futuro tra le due parti. I doriani ci hanno realmente provato per Ringhio ma non hanno trovato disponibilità da quest’ultimo. Infatti il tecnico calabrese è intenzionato a portare al termine la stagione con il Napoli tra le prime quattro e poi pensare al futuro. Meta possibile è anche la Fiorentina che l’aveva cercato ancora prima che Gattuso accettasse l’offerta di De Laurentiis”.