Milan, emergenza infortuni! Calabria si opera e problemi per Romagnoli e Rebic

Altre notizie negative in casa Milan. I rossoneri, infatti, hanno comunicato tramite i propri mezzi ufficiali la situazione infortuni a Milanello. La notizia che sicuramente fa più scalpore è quella su Calabria. Infatti il terzino azzurro domani si opererà al ginocchio restando fuori almeno per un mese. Altri giocatori interessati da infortuni sono Leao che tornerà dopo la sosta e Rebic che tornerà dopo la sosta a causa della squalifica acquisita contro il Napoli. Brutte notizie anche per Romagoli che ha riportato una lesione al polpaccio sinistro e che tornerà molto probabilmente, come Calabria, nella seconda metà di Aprile.