Colonnese: “Contro la Roma gli azzurri sono i favoriti”

Francesco Colonnese, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”: “Il Napoli ha dato già qualche segnale, ma ora c’è bisogno di risultati. Non manca tanto tempo alla fine del campionato. Ma ora c’è uno scontro diretto per la Champions contro la Roma, ed al momento, gli azzurri sono più forti dei capitolini. La Roma la vedo davvero in grande difficoltà, si sente l’assenza di Mkhytarian e Veretout. Il Napoli è favorito. Osimhen l’ho visto molto bene, potrebbe partire lui da titolare. Anche se penso che Mertens partirà da titolare, perché è difficile che un allenatore cambi la squadra che vince”.