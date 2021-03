Stefano Agresti è intervenuto ai microfoni di Radio Radio. In particolare, si è soffermato sulla prossima sfida degli azzurri contro la Roma: “Per i giallorossi paradossalmente è più semplice puntare all’Europa League rispetto al quarto posto. In Europa, infatti, ci sono alcune squadre forti, ma la Roma se la può giocare. La sfida di domenica è complicatissima. Il Napoli la prepara in 8 giorni, la Roma in uno”.