Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato per Sportitalia, ha svelato un retroscena di calciomercato ai microfoni di Canale 8.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“De Laurentiis ha rifiutato un’offerta monstre da parte dell’Atletico per Fabian Ruiz in piena pandemia, gli spagnoli sono arrivati ad offrire circa 50 milioni di euro. Il club partenopeo non ha voluto privarsi di un calciatore come lui”.