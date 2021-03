Salvatore Bagni, dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli ha sentito tanto la mancanza di Meretens. Adesso è importante che recuperi la condizione. Gli azzurri hanno giocato senza un finalizzatore. Senza gente di qualità è difficile esprimere un bel gioco. Al momento siamo a soli 2 punti dall’Atalanta, con una partita da recuperare. Contro il Milan nel primo tempo il Napoli ha giocato benissimo. È entrato in campo volendo fare la partita ed ha saputo anche gestirla. Osimhen? Non ha la tecnica di Mertens, ma è fondamentale per i partenopei. Non capisco come Pasqua non abbia dato rosso ad Hernanrdez. Bakayoko ha fatto una grande ingenuità, si rischiava di perdere 3 punti importanti”.