Colantuono: “Zapata? Il Napoli al tempo aveva Higuain”

Stefano Colantuono, allenatore e dirigente della Sambenedettese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La forza del gruppo sarà fondamentale per la corsa Champions. La guerra, intesa come risultato, la fai con il gruppo. Avere dei singoli forti è importante però la forza di squadra alla lunga è più importante. Gli attaccanti devono fare gol, questo è vero ma è importante distribuire i tanti gol in più giocatori, perché se perdi il giocatore chiave, diventa problematico”.

“Va contestualizzata la cessione di Zapata. Il Napoli al tempo aveva Higuain. Ad Udine si fece male ma si intuivano le sue potenzialità. Non era quello che è diventato adesso. È esploso una volta alla Samp e si è consacrato con l’Atalanta”.