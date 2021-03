CorrSport – Politano l’eroe di Milano! Questi i numeri da capogiro dell’esterno azzurro

E’ bastato un solo goal al Napoli per buttarsi di nuovo a capofitto nella zona Champions e, ironia della sorte, è stato proprio un ex interista ad affondare il Milan portando i rossoneri a ben 9 punti dalla vetta. Apre così l’edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto sull’eroe di San Siro, Matteo Politano! All’esterno di Roma è bastato un solo tiro per portare gli azzurri in vantaggio, il suo bottino personale sale ad 8 reti stagionali con media di 1 goal ogni due partite nelle ultime uscite della squadra azzurra. Da sempre uno dei fedelissimi di Gennaro Gattuso, l’ex Sassuolo è pronto a dire la sua sia in attacco che in difesa offrendo sempre tanta qualità abbinata a tantissimo sacrificio. Completa tante trame di gioco offensive grazie anche al prezioso aiuto di Zielinski ed Insigne e con il goal di destro, non proprio la specialità della casa, regala ai tifosi azzurri una speranza importante per sognare la Champions! Gli azzurri si portano a soli sei punti dallo stesso Milan, ricordando che c’è ancora da giocare il match contro la Juventus di Pirlo.

Il quotidiano inoltre svela un’altra curiosità, Matteo Politano ha segnato tre goal al Milan, i due precedenti con la maglia del Sassuolo, e tutti rigorosamente a San Siro. E’ proprio l’eroe di Milano!