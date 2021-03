CorrSport – Vittoria fondamentale per sognare la Champions

E’ stato un Napoli davvero brillante ieri in quel di San Siro, senza ombra di dubbio.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, annichilire il Milan in ogni zona del campo non è stato per niente facile: bloccati i punti chiave dei rossoneri, tutto sotto l’occhio attento di Gattuso(che prepara il match alla perfezione). Dominio del campo nei primi 45 minuti, nella ripresa i tre cambi di Pioli cambiano l’inerzia del match. Nonostante questo, però, il Napoli tiene bene in difesa e alza un muro invalicabile.

Si riapre inevitabilmente il discorso Champions per i partenopei, che giungono a quota 50 con la fatidica partita in meno contro la Juventus. Ora testa alla Roma, in un altro match fondamentale per la sorte del campionato azzurro.