Gazzetta – Altro grande gesto di ADL prima del match

Un altro grande gesto è stato compiuto da ADL prima del match contro il Milan.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il presidente non è si è potuto spostare verso la Lombardia per seguire la squadra(motivo per il quale c’era il figlio allo stadio)ma nonostante questo non ha voluto far mancare il suo appoggio. Infatti il patron ha sentito tecnico e calciatori tramite videochiamata prima del fischio d’inizio. Sta ormai diventando una sorta di abitudine quella di caricare il gruppo squadra, sia fisicamente e non, per contribuire a rendere tranquillo l’ambiente.

Quella di ieri è una vittoria importantissima e anche ADL lo sa bene. Lo spogliatoio sta apprezzando il grande sostegno del presidente nelle ultime settimane.