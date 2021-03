Sebino Nela, durante la trasmissione Giochiamo di anticipo a Canale 21 ha analizzato il momento del Napoli e la partita contro il Bologna di Osimhen:

“Osimhen deve migliorare tanto. Il nigeriano deve imparare a venire incontro e a stoppare il pallone. Non tutte le squadre sono come il Bologna che ti lasciano 50 metri di campo. Il Napoli, così come Osimhen, deve migliorare ancora tanto”