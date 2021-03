Hirving Lozano proverà fino all’ultimo a strappare la convocazione per Milan-Napoli. Da due giorni si allena parzialmente in gruppo, saranno decisive le prossime sedute. In ogni caso al massimo andrà in panchina. A destra confermato Politano, con Zielinski in posizione centrale e Insigne a sinistra sulla trequarti. In attacco è testa a testa fra Mertens e Osimhen: ballottaggio apertissimo tra i due, probabile ci sia una staffetta a gara in corso. A centrocampo con Fabian Ruiz gioca uno tra Demme e Bakayoko. Occhio in difesa: le certezze sono Di Lorenzo e Koulibaly, con Rrahmani e Hysaj in ballottaggio con Manolas e Mario Rui per completare il reparto. Tra i pali solito dubbio tra Ospina e Meret, col primo in leggerissimo vantaggio