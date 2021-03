Bruno Longhi ha fatto il punto sulla situazione del Napoli al momento, presso Radio Crc:

“A Napoli hanno detto che Ancelotti è bollito, guardate la stagione che ha fatto con l’Everton , non è così. Gli azzurri rimangono attaccati al treno per la Champions League. Zielinski? Per me tra i migliori in Europa, mentre non convengo agli elogi su Demme, Lobotka e Bakayoko…”.