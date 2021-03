Mihajlovic: “Abbiamo giocato due partite diverse, dobbiamo trovare più stimoli”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bologna, il tecnico rossoblu Sinisa Mihajlovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul match che attenderà i suoi:

“Abbiamo fatto una grande partita contro la Lazio e una brutta contro il Cagliari, i ragazzi sanno di dover impegnarsi per replicare la prima. Il risultato viene dopo la prestazione, se l’atteggiamento con cui si scende in campo è buono, allora si ottengono i risultati sperati. Dobbiamo cercare di trovare stimoli in più, siamo da oltre un anno senza i tifosi e questo non può più essere un alibi. Poi tutto dipende da come si va in campo, a volte può capitare anche di perdere nonostante un momento di forma”.