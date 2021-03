Garics: “Gattuso non si dimetterà. Il Napoli deve stare attento a questo Bologna. Su ADL…”

Gyorgy Garics, ex calciatore di Napoli e Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento degli azzurri ai microfoni di Radio Crc. Di seguito le sue parole:

Sul Bologna “I rossoblu sono in una buona posizione di classifica e possono mettere in difficoltà il Napoli che deve stare attento. Essendo lontano dalla zona retrocessione, il Bologna scendere in campo con grande serenità, ma gli azzurri devono pensare ai propri obiettivi (la Champion, ndr).

Su De Laurentiis “Sono stati spesi tanti soldi da parte del presidente e la qualità della rosa è alta. Penso che il Napoli meriti di stare più in alto nella graduatoria”.

Su Gattuso “La squadra andrà avanti con Gattuso sino al termine di questa stagione. E’ difficile ipotizzare una permanenza prolungata per Rino, ma dividersi adesso sarebbe una follia e De Laurentiis lo sa. Dimissioni? Non le prende nemmeno in considerazione, vuole lottare fino alla fine.