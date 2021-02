UFFICIALE – Diritti tv Serie A, nessuna assegnazione, servirà nuova assemblea

Era attesa per oggi, la risposta dei club sulla preferenza per i diritti TV del campionato di Serie A per il triennio 2021/2024 ma anche oggi l’esito dell’assemblea non ha posto fine a questo dibattito, servirà un’ulteriore assemblea per decidere i diritti TV.

La Lega Serie A, fa sapere in una nota che con l’assemblea odierna svolta in videoconferenza, non si è arrivati ad un accordo per i diritti TV per il prossimo triennio. L’assemblea non ha espresso una preferenza tra le candidate DAZN e Sky e dopo l’assemblea tenutasi lo scorso 4 gennaio e quella odierna ne servirà un’altra per sciogliere questo nodo.