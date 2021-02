Tacchinardi: “Sarri al Napoli? Lo vedrei meglio in un’altra squadra!”

L’ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi, a Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, ha parlato di un possibile ritorno di Maurizio Sarri al Napoli, voce che ormai è sempre più insistente, visti i risultati del Napoli, che piazzano Gennaro Gattuso sulla graticola: “Difficile rivederlo a Napoli dopo quello che è successo con l’ambiente. Sarri ha spaccato Napoli, era visto come un dio. In ogni caso, resta un grande allenatore. Io lo vedrei bene alla Fiorentina. Servirebbe un progetto forte, serio, ma credo che la società viola sia quella con le idee più stimolanti per lui”.