De Paola: “Il Napoli cerca la stampa amica. Gattuso non è così in auge”

Paolo De Paola, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Punto Nuovo, dove parla del momento del Napoli: “Gattuso ha una stampa migliore di Draghi, però sta subendo duri colpi. Non mi sembra che oggi sia così in auge. Ci sono degli allenatori, che catturata l’accondiscendenza rendono difficile rompere questo rapporto. È un legame nocivo. L’allenatore ne approfitta e lo fanno anche alcuni giocatori. Il giornalista in qualche modo si rende promotore di questo personaggio, quando dovrebbe avere una visione critica. Nelle varie piazze in cui sono stato, si possono creare questi rapporti sbagliati. Il problema è l’assenza di critica. È solo la telefonata. Per alcuni colleghi allunga la carriera. Io riscontro atteggiamento critico anche in voi che non lo smarrite mai. A volte trovo invece un atteggiamento fideista. Cosa vuol dire far passare il periodo nero?”.

“Il cerchio si chiude quando da parte della squadra, si cerca solo il rapporto fideistico. A me spesso da Tuttosport è capitato di essere escluso da conferenze. Anche da parte del Napoli si cerca la stampa amica. Quindi c’è una mancanza di delega e di ruolo che è fondamentale tra la presidenza e la squadra. Mancando questo, il capriccio del presidente emerge su tutto. Questo è sbagliato, perché ti dà l’idea di una pochezza, che riduce anche l’impatto stesso della società. Allargo questo ragionamento alla Lazio e a Lotito. Nella Lazio ho notato una visione un po’ condominiale. La Lazio ha fatto bene nel proprio vicinato, ma davanti al Bayern abbiamo visto una squadra impaurita”.