Del Grosso: “Gattuso? Napoli piazza difficile, dopo un paio di risultati negativi cambiano opinione”

Cristiano Del Grosso, ex calciatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc. Ecco quanto emerge dalle sue parole: “Avendo giocato con i bergamaschi ed avendo un buon rapporto con Gattuso, spero che vinca il migliore. Stasera il Napoli deve dare di più rispetto alla settimana scorsa, altrimenti si fa dura. Gli azzurri stanno attraversando un momento non semplice, come anche Rino, spero che passi in fretta. Penso che in tanti si siano dimenticati di quanto bene Gattuso abbia fatto con il Napoli. Li ha risollevati in un momento difficile. Napoli è una piazza difficile. Basta che fai un paio di risultati non buoni e subito vieni rivalutato. Con credo possa rinnovare, con il clima che c’è”.

Prosegue quindi: “L’Atalanta sta fecero vedere un bel gioco. Mi aspetto una bella sfida stasera. Il Napoli lo vedo bene con il 4231. Bisogna giocare a viso aperto contro i bergamaschi. Credo che stasera si punterà molto nelle ripartenze con Osimhen”.