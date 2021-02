Stendardo: “Sarà una partita aperta, il Napoli ha bisogno di reagire”

Guglielmo Stendardo, ex calciatore, ha parlato della semifinale di questa sera tra Napoli e Atalanta ai microfoni di TMW Radio:

“L’Atalanta all’andata poteva far gol, ma sarà una partita aperta. Il Napoli stasera torna a quattro dietro, anche se ha delle assenze importanti. I nerazzurri quando sono in condizione possono battere chiunque. Gli azzurri, invece, devono reagire al periodo no e Gattuso ha bisogno di risultati positivi e vuole la finale. Per Gaseprini invece sarebbe la ciliegina sulla torta dopo anni importanti”.