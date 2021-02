Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, questa sera, in occasione della semifinale di ritorno contro il Napoli, Gasperini dovrebbe schierare in avanti Pessina alle spalle di Muriel e Zapata, con Ilicic inizialmente in panchina ed arma in più a gara in corso, così come accaduto all’andata.

Di seguito la probabile formazione:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Paolomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.