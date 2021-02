Il Napoli affronterà l’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia allo Gewiss Stadium. Il match, in programma questa sera alle ore 20.45, sarà trasmesso in chiaro sui canali Rai, in particolare su Rai Uno. Inoltre, ricordiamo, che sarà possibile seguire la diretta testuale della gara sul nostro sito MondoNapoli.it.