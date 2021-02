Collovati a Il Mattino: “Stasera senza Koulibaly e Manolas non sarà semplice”

Fulvio Collovati, intervistato da “Il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match di stasera tra Atalanta e Napoli: “Questa sera non sarà semplice con le assenze di Koulibaly e Manolas. Gli azzurri dovranno mettere in campo tutto l’orgoglio per riuscire a fare risultato. È l’unico modo per rispondere alle critiche. Per Maksimovic il contratto in scadenza dovrebbe essere uno stimolo in più, non una scusante. Rrahmani stasera ha la possibilità di dimostrare di essere all’altezza del Napoli”.