Cdm – “Imprescindibile Demme: necessario in ogni modulo, va ai quartieri per Maradona e si regala ai tifosi

Se Diego Demme ha lasciato il Lipsia di cui ne era capitano – a stagione in corso – per approdare allo stadio che fu dell’idolo di suo padre, un motivo ci sarà.

A conferma del suo attaccamento alla maglia, al di là del fattore tattico, arriva la bella notizia riportata dal Corriere del Mezzogiorno:

“Quando il Napoli ha acquistato Bakayoko, Diego Demme è stato messo un po’ in naftalina. Naturale turn over, si disse. Ma Gattuso ha capito che non può farne a meno, per dare quell’equilibrio alla squadra che si è perso nel 4-2-3-1″

“Contro il Genoa potrebbe, però, anche accomodarsi in panchina per preservarlo per la sfida di Coppa e poi per quella con la Juventus in campionato. Demme, che si è integrato alla perfezione in città, ieri è andato ad omaggiare l’idolo di suo padre Enzo, Diego Armando Maradona: si è recato al murale dei quartieri spagnoli e ha firmato anche qualche maglia”.



“Quello che balza agli occhi è che lui è l’equilibratore di questo Napoli, grande capacità di inserimento e un vizio del gol che proprio non dispiace a Gattuso. In qualsiasi modulo l’ex Lipsia sembra imprescindibile: grande capacità di interdizione e poi anche la dote di cercare e trovare i compagni smarcati”.