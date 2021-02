Un detto dice che fin quando c’è la speranza, c’è la vita: questa frase è sicuramente riferibile al mister del Napoli, Gattuso, che sembrava già lontano da Napoli, ma invece è ancora a guidare il suo gruppo.

E ci resterà fino a fine stagione, perché Gattuso sente sua questa sfida, sente suo il gruppo e vuole combattere fino alla fine. E, questo pensiero, potrebbe averlo anche ribadito a De Laurentiis, nella chiacchierata pre Napoli-Atalanta.

Come riporta il Mattino, i due hanno avuto una chiacchierata cordiale e calma, dove si è anche toccato il discorso dei diritti tv per il prossimo triennio, ma, in generale, l’astio tra i due si sta via via raffreddando.

Le due parti si stanno riavvicinando, dopo le frecciate al veleno degli ultimi giorni, e nelle prossime settimane non è detto che non si possa riaprire la questione rinnovo di contratto per Gattuso.

Però, tutto ciò dovrà essere frutto e conseguenza dei risultati sul campo delle prossime partite.