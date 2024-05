Castel di Sangro – Napoli in ritiro in Abruzzo dal 25 luglio al 10 agosto, ma possono cambiare i piani: i dettagli

Quest’estate e per i prossimi 8 anni, gli azzurri continueranno a svolgere parte del ritiro a Castel di Sangro. Si inizierà in Trentino, a Dimaro e da fine luglio ci si sposterà in Abruzzo. Sono già state annunciate quattro amichevoli per il Napoli che si giocheranno allo stadio Patini contro club stranieri. Le date annunciate sono dal 25 luglio al 10 agosto ma bisognerà attendere la fine del Campionato per l’ufficialità: in caso di arrivo dopo l’ottavo posto, il Napoli dovrà giocare i preliminari di Coppa Italia ad agosto. Se così fosse il ritiro potrebbe iniziare qualche giorno prima per arrivare più preparati all’impegno di Coppa.