L’esperimento 3-4-3 tornerà in soffitta: questo modulo, usato da Gattuso in Coppa Italia, era utile per coprire quanto più possibile la trequarti degli azzurri dagli inserimenti degli atalantini, ma ora si cambia costume.

Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, Gattuso tornerà alla difesa a 4 e alle antiche certezze, a cui si appella e si rivolge sin dalla prima esperienza nel mondo partenopeo.

Dopo il tridente e il modulo di ricordo sarriano, il classico 4-3-3, si è passati al 4-2-3-1 per esaltare le caratteristiche di Victor Osimhen, la punta di diamante che si è visto poco in campo per altri problemi.

Gattuso ha saputo fare di necessità virtù, ma l’importante è che ora non smetta di fare punti in campionato: d’altronde, si sa che non è mai solo una questione di modulo, ma d’interpretazione.