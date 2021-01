Cds: “Llorente corteggiato dal Bilbao ma resta in Italia: su di lui due club di A”

Lo spagnolo ex Juve e Tottenham è sicuramente in partenza da Napoli ma, con un bagaglio già in mano, attende solo di sapere su che aereo imbarcarsi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Llorente sembrerebbe essere corteggiato sia dall’Athletic Bilbao che dal Benevento, ma la squadra attualmente più vicina a strappare il consenso della dirigenza azzurra sembra essere l’Udinese di Pozzo che – al momento – attende solo il ritorno a Castel Volturno di Osimhen per affondare il colpo decisivo.