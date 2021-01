Il Napoli deve reagire, deve rispondere presente all’appello: gli azzurri hanno perso contro la Juventus forse non giocando una bella partita contro i bianconeri, e questo è un peccato.

Ma sarebbe ancora un peccato più grande e più grave non reagire e subire troppo questa sconfitta: questa è la paura più grande di Gennaro Gattuso, in un momento in cui si è nel clou di questa inedita stagione.

Dunque, proprio per questo, oggi, con la ripresa degli allenamenti, prima di preparare la sfida con il Verona, Gattuso guarderà negli occhi la sua squadra e dirà che la stagione è appena iniziata e che bisogna lottare per tutti gli obiettivi ancora in corsa.

Ciò sarà l’imperativo del Napoli e il ruolo di Gattuso, da fine psicologo quale non è ma che riesce a fare, deve essere quello di riuscire a dare tanta autostima e coraggio alla squadra.