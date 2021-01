Il Mattino, oggi in edicola, fa il punto su un ex allenatore che a Napoli ha lasciato un solco, una traccia, anche se odiato ed ora avverso dalla piazza: stiamo parlando di Maurizio Sarri, il tecnico ex Napoli.

Sarri è ancora sotto contratto con la Juventus e al momento il quotidiano annuncia che nonostante le lusinghe di molte squadre( mai tramutatesi in offerte, però), Sarri potrebbe restare fermo tutto l’anno, considerato che siamo ormai a metà stagione.

Questa notizia non è buona per la Juventus e soprattutto per le sue casse: infatti, il club bianconero dovrà a Sarri la clausola di 2,5 milioni di euro esercitabile entro il 30 di aprile per rescindere il contratto triennale che ha firmato.

A questo punto, è questa l’opzione più probabile a meno che da Sarri non si presenti qualcuno con qualche offerta importante che convinca il toscano a rinunciare ai soldi della Juventus e ad iniziare da un’altra parte.