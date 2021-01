Lorenzo Insigne è stato punito dal giudice sportivo con duemila euro di ammenda per la simulazione effettuata in Napoli-Fiorentina. Il dottor Mastandrea ha confermato la versione dell’arbitro, secondo cui il capitano partenopeo avrebbe simulato e per cui è stato ammonito. Una decisione che farà decisamente discutere, anche perché l’impressione è quella che ci sia stato un contatto da parte di Milenkovic, e che appunto, la sanzione sia illegittima.