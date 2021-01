Roma – Rallenta la trattativa per Milik, c’è un intoppo

La trattativa per Milik al Marsiglia sembra aver trovato un intoppo nella giornata di oggi, questo dovuto alla volontà del calciatore, che sarebbe contrario all’inserimento di una clausola. Il polacco vorrebbe liberarsi la prossima estate. A confermare questo è Giuseppe Scotto del Roma, che con un tweet ha affermato quanto di seguito: “Come prevedibile, ora Arek#Milik vuole rilettere sul #Marsiglia. Dopo il sì all’accordo economico (4.5 mln per 5 anni) si è preso un po’ di tempo perché vorrebbe una clausola per liberarsi dalla prossima estate. Non ci sarebbero problemi con il #Napoli, che ha accettato offerta”

