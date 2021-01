Ts, il tifoso illustre: “Vorrei undici Chiellini contro il Napoli”

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna di fede bianconera, sarà presente domani sera al Mapei Stadium per la partita di Supercoppa tra Juventus e Napoli in veste istituzionale. Ha parlato a Tuttosport, oltre che della partita, anche della questione stadi: “La nostra candidatura è avvenuta quando abbiamo saputo che la competizione non si sarebbe giocata fuori dall’Italia a causa della pandemia. Pubblico? Non è il momento di illudere le persone. Più ci si vaccina,, prima si potrà tornare allo stadio”.



“Non ho mai parlato con De Luca del rinvio di Juventus-Napoli, inutile creare polemiche su una partita di calcio quando sono a rischio delle vite umane. E poi io preferisco vincere sul campo. Domani vorrei vedere undici Chiellini contro il Napoli, così sarebbe un’altra partita”.