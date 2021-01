Il Mattino celebra Callejon: Ha giocato anche gratis, nessuno poteva fare a meno di lui

Domani, per la prima volta, José Callejon affronterà il Napoli da avversario. Dopo sette anni e 349 presenze, lo spagnolo torna a «casa», come ha detto nel post-partita di Fiorentina-Cagliari.

Oggi Il Mattino ha dedicato uno speciale a Callejon:

“Piangeva. Il Napoli vinceva ai calci di rigore e lui era inginocchiato, tra le lacrime, all’Olimpico. Forse è questa l’ultima immagine di José Callejon con la maglia del Napoli. L’emozione per aver chiuso la sua avventura in azzurro con la Coppa Italia. Ma altro avrebbe fatto per questa squadra, per questo club e per i suoi tifosi: perché ha anche giocato gratis, accettato di non prendere lo stipendio fino ad agosto, prima di lasciare la città dove è diventato per due volte papà e dove ha scoperto la gioia di essere un intoccabile. Nessuno, in sette anni di Napoli, è riuscito a fare a meno di lui”.