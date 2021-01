Gattuso recupera pezzi, La Repubblica: “Kalidou ok, domenica torna Mertens; per Manolas si tenta l’impresa”

Il Napoli recupera pezzi il più velocemente possibile in vista della sfida di Supercoppa contro la Juventus. Ecco la parentesi aperta a riguardo da La Repubblica:

“Nel frattempo però l’infermeria azzurra ha già cominciato a svuotarsi. Contro l’Empoli è rientrato Kalidou Koulibaly ed è rimasto in campo senza problemi per tutti i 90’, dimostrando di essersi ristabilito completamente dopo l’infortunio muscolare dello scorso 20 dicembre.

Dopodomani con la Fiorentina sarà la volta di Dries Mertens, anche lui guarito dalla distorsione alla caviglia che l’aveva messo ko a San Siro, nella sfida del 16 dicembre contro

l’Inter”.

“L’attaccante belga è rimasto in panchina nella partita di Coppa Italia, ma è molto probabile che in campionato possa essere lanciato subito tra i titolari, anche per fare

una prova generale in vista della Supercoppa italiana. I prossimi giorni saranno invece decisivi per verificare le condizioni di Manolas, che spera a sua volta di ritornare a disposizione per la super sfida con la Juve”.