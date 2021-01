Si avvicina Napoli-Fiorentina, una sfida importante per gli azzurri, soprattutto per restare agganciati al treno Champions in attesa di recuperare tutte le proprie cartucce a disposizione di Gattuso.

La Gazzetta dello Sport ha provato ad abbozzare le probabili formazioni di questa sfida: per il Napoli, dopo due giornate di riposo, torna Ospina tra i pali. Davanti al colombiano, giocheranno Hysaj sulla destra e Mario Rui sulla sinistra, mentre i centrali saranno KK e Maksimovic. A centrocampo torna la coppia Fabian-Bakayoko, mentre in attacco sulle fasce giostreranno Lozano ed Insigne sulle fasce, Zielinski sulla trequarti e Petagna come prima punta. Al momento, i ballottaggi sono Ospina-Meret e Fabian-Demme.

Dall’altra parte, la Fiorentina potrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1, con Castrovilli e il grande ex Callejon alle spalle di Vlahovic. Al momento, Ribery dovrebbe andare in panchina.