Napoli-Fiorentina sarà una sfida particolare per un giocatore: Josè Callejon è stato un grande protagonista di un Napoli che ha saputo dare emozioni ad un’intera città e per sempre il popolo partenopeo gli sarà riconoscente.

Per parlare un po’ delle sue sensazioni, Radio Kiss Kiss ha intervistato il fratello di Josè, Juami Callejon, che ha spiegato il rapporto del numero 7 con Napoli e il Napoli. Queste le sue parole:

“Sarà una domenica speciale per Josè, peccato si giochi a porte chiuse. Lui è dispiaciuto di aver lasciato il Napoli, anzi è ancora molto legato alla squadra e alla città, e mi ha sempre detto che Napoli è la sua seconda casa. In campo darà tutto per i viola, ma poi tornerà ad amare Napoli”.

Infine, sull’approdo di Callejon alla Fiorentina, ha chiosato:

“A lui piace molto l’Italia e la Fiorentina gli aveva fatto un’offerta importante dopo la sua scadenza con la maglia del Napoli. La sua è stata una semplice scelta professionale, non un tradimento. Lui con il Napoli ha vinto alcuni titoli, ma soprattutto ha quasi sempre giocato, in alcune annate anche 50 partite, ed è stato il titolare con ben 4 allenatori diversi”.