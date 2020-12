Napoli al lavoro per quanto riguarda il calciomercato in uscita. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, è ancora muro contro muro tra Milik e la dirigenza, anche dopo l’incontro di ieri tra Giuntoli e il suo agente. Ancora non è stata raggiunta un’intesa sulla possibile cessione a gennaio, che consentirebbe agli azzurri di non perderlo a parametro zero, ma di guadagnarci qualcosa. La richiesta resta di 18 milioni ma si può scendere a 15; la Juventus e l’Atletico Madrid hanno contatti frequenti con l’entourage del polacco ma di offerte concrete neanche l’ombra.