Gennaro Gattuso ha qualche dubbio sulla formazione titolare da mandare in campo questa sera contro la Roma. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli si chiererà con Mertens che agirà da prima punta con Zielinski trequartista, Insigne a sinistra e Politano in leggero vantaggio su Lozano a destra. A centrocampo vicino Fabian Ruiz ci dovrebbe essere Diego Demme, che prenderà il posto di Bakayoko squalificato. In difesa dovrebbero ritornare Manolas e Mario Rui mentre tra i pali ci dovrebbe essere ancora Meret. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko