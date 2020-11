Napoli-Roma: Gattuso pensa ad una nuova soluzione per Mertens

Come riportato da La Gazzetta dello Sport in vista di Napoli-Roma pare che Gattuso stia pensando di fare un piccolo ritorno al passato. Infatti la presenza di Petagna non garantisce molti gol, e la rapidità di Mertens abbinata alla tecnica di Insigne potrebbero essere la chiave per scardinare la difesa giallorossa. il tecnico del Napoli affiderà quindi nella mani del belga le chiavi dell’attacco facendolo agire da falso nueve, per intenderci la posizione con cui Sarri lo ridimensionò come un attaccante.