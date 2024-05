Ravezzani: “De Laurentiis ha capito che un allenatore non vale l’altro”

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, scrive sul suo profilo X a proposito di Aurelio De Laurentiis e della sua strategia per quanto riguarda il casting allenatori. Attraverso le sue parole, elogia le idee del patron del Napoli nel voler cercare nomi di prima scelta e non di ripiego. “De Laurentiis può piacere o meno (io lo aborro, per esempio) ma non si può negare che sia un presidente di successo. Ebbene, dopo aver provato sulla sua pelle che un allenatore non vale l’altro, punta su Conte o Pioli. Non su Lopetegui, Fonseca et similia. Vorrà dire qualcosa?”

