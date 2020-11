KKN – Graziani: “Ho bellissimi ricordi di Maradona, ecco cosa faceva quando gli facevi un fallo”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex attaccante del Torino e della Nazionale italiana di calcio, Ciccio Graziani, ha ricordato cosi Diego Armando Maradona:

“Ho ho bellissimi ricordi di Diego. Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, era una persona di una gentilezza e garbo unica. Aveva molto rispetto, sopratutto in campo, straordinario. Spesso era soggetto a diversi falli, anche cattivi, ma lui scusava quasi il suo avversario, come per dire: ‘Non ti preoccupare, so che per fermarmi devi fare fallo, è normale’. Non l’ho mai visto lamentarsi con un arbitro e mai irriverente con gli avversari, come dicevo lì comprendeva e a tratti giustificava. A differenza di Diego, ad esempio, Omar Sivori era irriverente con gli avversari, era un po’ cattivo con loro. Ma Diego non era assolutamente come lui, Diego aveva grande rispetto per gli avversari, ma veramente tutti; era grande proprio per questo. Lui è andato via, ma il suo genio resterà con noi. Siamo stati fortunati ad aver visto giocare un giocatore del genere, un mito che vivrà nel tempo, che non andrà mai via, incredibile.”